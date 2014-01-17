Міліція встановила особу чоловіка, який помер в Будинку профспілок

Як повідомили УНІАН у Шевченківському райуправлінні столичної міліції, померлим виявився чоловік, 1963 року народження, який до 2005 року проживав у Святошинському районі столиці, але в силу певних обставин був змушений вести бродяжницький спосіб життя, в зв'язку з чим неодноразово потрапляв у поле зору працівників правоохоронних органів.

При цьому у міліції зазначили, що їх насторожує факт перебування на Майдані Незалежності сумнівних осіб, зокрема тих, хто може стати джерелом різного роду небезпечних хвороб.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на столичну міліцію, вчора, 16 січня, близько 23.00 від лікарів швидкої допомоги надійшла інформація, що у Будинку ФПУ на Майдані Незалежності помер невідомий.

Тіло невідомого чоловіка, документів при якому не було, виявили учасники акції протесту. Попередньо встановлено, що чоловік попросився в охорони будинку зайти погрітися. Ознак насильницької смерті чи видимих тілесних ушкоджень на тілі немає.

Пізніше у міліції повідомили, що причиною смерті чоловікастала гостра серцева недостатність.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.