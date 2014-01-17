Міліція назвала причину смерті чоловіка у Будинку профспілок

Причиною смерті чоловіка, який помер у Будинку профспілок, стала гостра серцева недостатнісь.

Про це повідомили УНІАН у столичному главку міліції.

У міліції зауваживши, що такі дані отримано після проведення судово-медичної експертизи. Водночас особа померлого ще не встановлена, оскільки будь-яких документів при людині не було. В міліції припустили, що чоловік міг бути без певного місця проживання.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на столичну міліцію, вчора, 16 січня, близько 23.00 від лікарів швидкої допомоги надійшла інформація, що у Будинку ФПУ на Майдані Незалежності помер невідомий.

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Тіло невідомого чоловіка, документів при якому не було, виявили учасники акції протесту. Попередньо встановлено, що чоловік попросився в охорони будинку зайти погрітися. Ознак насильницької смерті чи видимих тілесних ушкоджень на тілі немає.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Довідка УНІАН. У Києві з 21 листопада 2013 р. проходять багатотисячні акції проти рішення влади припинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

1 грудня в Києві активісти Євромайдану увійшли до Будинку профспілок і будівлі КМДА, де перебувають досі. Там розгорнуті штаби мітингувальників.