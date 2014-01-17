ЗМІ назвали імена можливих наступників Льовочкіна

Оголошення нового глави президентського секретаріату може відбутися вже завтра, повідомляє Дело з посиланням на власні джерела.

Яка з кандидатур реальныша джерело назвати не змогло, проте уточнило, що на сьогодні розглядають саме ці дві кандидатури.

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Водночас, ще одне джерело називає можливе призначення Андрія Клюєва. Можливо, ця посада стане для нього "відкупною", щоб Клюєв міг "повернутися із заслання в РНБО", але в той же час, перестав претендувати на позицію прем'єр-міністра.

У свою чергу "Обозреватель" з посиланням на свої джерела повідомляє, що новим головою Адміністрації президента може бути призначено нинішнього заступника глави АП Юрія Чмиря.

Нагадаємо, сьогодні Президент підписав відставку Сергія Льовочкіна. Перший раз інформація про відставку Сергія Льовочкіна з'явилася після розгону Майдану в ніч на 30 листопада. Однак, тоді Віктор Янукович не прийняв відставку.