Льовочкін став радником президента

Президент України Віктор Янукович Указом (№ 23/2014від17 січня 2014 року) призначив Сергія Льовочкіна своїм радником.

Документ розміщений на сайті глави держави. На тему: Президент звільнив Льовочкіна Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом (№ 10/2014 від17 січня 2014 року) звільнив Сергія Львочкіна з посади глави Адміністрації Президента.

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