Льовочкін став радником президента
22:41, 17 січня 2014Політика
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Президент України Віктор Янукович Указом (№ 23/2014від17 січня 2014 року) призначив Сергія Льовочкіна своїм радником.
Янукович призначив Сергія Льовочкіна своїм радником
Документ розміщений на сайті глави держави.
На тему: Президент звільнив Льовочкіна
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом (№ 10/2014 від17 січня 2014 року) звільнив Сергія Львочкіна з посади глави Адміністрації Президента.
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