В Одесі відбувся автопробіг на підтримку Євромайдану
19:37, 18 січня 2014Політика
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Як передає кореспондент УНІАН, власники 15 легкових автомобілів зібралися на Куликовому полі, а потім проїхали по центру міста колоною.
Автомайдан триває в Одесі / Фото: Facebook
Протестувальники їздили з державними прапорами України, прапорами Євросоюзу та Одеси.
Періодично учасники акції включали звукові сигнали, щоб привернути увагу городян. Багато автомобілістів вітали їх за допомогою клаксонів.
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Як пояснила УНІАН представник прес -служби «Євромайдан -Одеса» Альона Балаба, даний автопробіг відбувся в підтримку київського автопробігу і, таким чином, одесити висловили свій протест проти прийнятих Верховною Радою і підписаних Президентом Віктором Януковичем законів, що суперечать на думку активістів, демократичним принципам.томайдан
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