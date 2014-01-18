В Одесі відбувся автопробіг на підтримку Євромайдану

Протестувальники їздили з державними прапорами України, прапорами Євросоюзу та Одеси.

Періодично учасники акції включали звукові сигнали, щоб привернути увагу городян. Багато автомобілістів вітали їх за допомогою клаксонів.

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Як пояснила УНІАН представник прес -служби «Євромайдан -Одеса» Альона Балаба, даний автопробіг відбувся в підтримку київського автопробігу і, таким чином, одесити висловили свій протест проти прийнятих Верховною Радою і підписаних Президентом Віктором Януковичем законів, що суперечать на думку активістів, демократичним принципам.томайдан