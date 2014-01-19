Близько 500 активістів підійшли до кордону міліції на Грушевського, протестувальники вибираються на вантажівки (фото)

Близько 500 активістів - переважно молоді люди - підійшли до міліцейського кордону, який перегороджує в'їзд на вулицю Грушевського, до будинків уряду та парламенту, з боку Європейської площі.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков из них одеты в оранжевые каски и имеют при себе противогазы.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків з них одягнуті у помаранчеві каски та мають при собі протигази. Дехто з активістів заліз на вантажівки, якими перекрито підступи до урядового будинку. З протилежного боку вишукувались бійці внутрішніх військ МВС України. На розі Інститутської та Паркової алеї активісти почали розштовхувати міліцейські автобуси, якими перегороджено проїжджу частину, яка веде до будинків уряду та ВР.

Кое-кто из активистов залез на грузовики, которыми перекрыты подступы к правительственному зданию. С противоположной стороны выстроились бойцы внутренних войск МВД Украины. Сейчас каких-то активных действий с обеих сторон нет. На углу Институтской и Парковой аллеи активисты начали расталкивать милицейские автобусы, которыми перегорожена проезжая часть, ведущая к зданиям правительства и ВР. При этом молодые люди, собравшиеся возле милицейского кордона, выкрикивают «Банду прочь!».

С противоположной стороны границы подтянулись автобусы с правоохранителями, но в ответ милиция никаких действий пока еще не применяет. Как сообщал УНИАН, в Киеве на протяжении более месяца ограничен доступ граждан в правительственный квартал. В частности, перекрыта грузовиками и автобусами улица Грушевского и улица Институтская.

Напомним, сьогодні на Майдані Незалежності розпочалося восьме Народне віче.