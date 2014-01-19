На Майдані Незалежності розпочалося восьме Народне віче
12:32, 19 січня 2014Політика
1 0
У Києві на Майдані Незалежності розпочалося 8 Народне віче в рамках акції протесту проти політики, яку проводить чинна українська влада
На Майдані Незалежності розпочалося восьме Народне віче
Як передає кореспондент УНІАН, наразі центральна площа столиці повністю заповнена людьми, але люди масово продовжують прибувати на акцію.
Учасники акції розташувалися як безпосередньо на Майдані Незалежності, так і на пагорбах біля Жовтневого палацу на оглядовому майданчику ТРЦ “Глобус”, на вулиці Софійській, Хрещатику у бік вулиці Богдана Хмельницького. Народне віче розпочалося з традиційного молебну.
Народне віче розпочалося з традиційного молебну.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter