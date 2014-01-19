На Майдані Незалежності розпочалося восьме Народне віче

Як передає кореспондент УНІАН, наразі центральна площа столиці повністю заповнена людьми, але люди масово продовжують прибувати на акцію.

Учасники акції розташувалися як безпосередньо на Майдані Незалежності, так і на пагорбах біля Жовтневого палацу на оглядовому майданчику ТРЦ “Глобус”, на вулиці Софійській, Хрещатику у бік вулиці Богдана Хмельницького. Народне віче розпочалося з традиційного молебну.

Народне віче розпочалося з традиційного молебну.