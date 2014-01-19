Мітингувальники кинули кілька разів у бік міліції коктейль Молотова
19:27, 19 січня 2014Політика
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Мітингувальники на вулиці Грушевського в центрі Києва, де не вщухають сутички з правоохоронцями, кинули кілька разів у бік міліцейського кордону, що перекриває вулицю, коктейль Молотова
Як передає кореспондент УНІАН, у відповідь міліція задіяла світлошумові гранати.
У правоохоронців з натовпу протестувальників безперервно летить каміння.
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