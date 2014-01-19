Мітингарі підпалили міліцейські вантажівки, що перегороджують вулицю Грушевського
22:19, 19 січня 2014Політика
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Мітингарі підпалили кілька міліцейських вантажних автомобілів, що перекривають вулицю Грушевського в центрі Києва, де ось вже понад 7 годин не вщухає протистояння з правоохоронцями.
Як передає кореспондент УНІАН, міліція намагається загасити їх з вогнегасників, але їй це поки не вдається.
Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.
Міліція застосовує світлошумові та газові гранати, а також сльозогінний газ. Протестувальники кидають в правоохоронців камінням.
На цей час поранення дістали 24 мітингарів та понад 40 правоохоронців.
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