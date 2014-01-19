Мітингарі підпалили міліцейські вантажівки, що перегороджують вулицю Грушевського

Як передає кореспондент УНІАН, міліція намагається загасити їх з вогнегасників, але їй це поки не вдається.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.

Міліція застосовує світлошумові та газові гранати, а також сльозогінний газ. Протестувальники кидають в правоохоронців камінням.

На цей час поранення дістали 24 мітингарів та понад 40 правоохоронців.