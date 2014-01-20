На Грушевського з'явився "троянський кінь" (фото)

Протестанти спорудили захисну конструкцію і захищаються нею від гумових куль та гранат. Про це повідомляє espreso.tv.

Зазначається, що переносна конструкція оббита залізом.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва у неділю, 19 січня, почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку будинку уряду та Верховної Ради.