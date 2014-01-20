ГП «Майдан» закликає депутатів Ради скласти свої повноваження



На думку ГП «Майдан», Україна знаходиться в одному кроці від громадянської війни та ліквідації державної цілісності. «Ми вважаємо, що відповідальність за події лежить як на владі, так і на лідерах системної опозиції, яка не має сил керувати народним протестом і не має хоробрості зізнатися у своїй безпорадності» - йдеться в заяві.

У даній ситуації, на думку учасників спільноти, необхідно провести дострокові парламентські вибори, оскільки депутати, які ініціювали і допустили прийняття законів, спрямованих на обмеження прав і свобод громадян, не представляють інтереси народу України. З ініціативи ГП «Майдан» підготовлені звернення до депутатів ВР України від пересічних громадян з проханням подати у відставку.

ДП «Майдан » звертається до всіх громадян України, які поділяють подібну точку зору, з закликом ініціювати процес масових звернень до депутатів Верховної Ради, в якому висловити свою вимогу.