Парубій заявляє, що бійців "Беркута" та ВВ у Києві вже понад 20 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу комендант Майдану, керівник Самооборони, народний депутат Андрій Парубій.

“Більше 20 тисяч і “Беркуту”, і Внутрішніх військ. І тому для нас дуже важлива оборона і самого Майдану також”, - зазначив він.

Читайте такожНа Грушевського підходять нові загони спецпризначенців

За словами Парубія, спецпризначенці під'їжджають до Києва з різних регіонів. “У деяких областях їх не пускають. А в деяких вони просто обдурюють людей, що «ми не їдемо», а потім просто збираються в іншому місці і виїжджають. Але їхня кількість на сьогодні надзвичайно велика - понад 20 тисяч”, - повідомив Парубій.