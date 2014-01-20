Парубій заявляє, що бійців "Беркута" та ВВ у Києві вже понад 20 тисяч
16:20, 20 січня 2014Політика
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Бійців спецпідрозділу “Беркут” та Внутрішніх військ МВС на сьогодні у Києві перебуває вже понад 20 тисяч
У Київ підтягнули понад 20 тисяч правоохоронців
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу комендант Майдану, керівник Самооборони, народний депутат Андрій Парубій.
“Більше 20 тисяч і “Беркуту”, і Внутрішніх військ. І тому для нас дуже важлива оборона і самого Майдану також”, - зазначив він.
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За словами Парубія, спецпризначенці під'їжджають до Києва з різних регіонів. “У деяких областях їх не пускають. А в деяких вони просто обдурюють людей, що «ми не їдемо», а потім просто збираються в іншому місці і виїжджають. Але їхня кількість на сьогодні надзвичайно велика - понад 20 тисяч”, - повідомив Парубій.
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