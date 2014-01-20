В опозиції заявили, що вестимуть переговори виключно з Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у Штабі національного спротиву голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк після завершення наради щодо подальших дій.

“Переговори можуть відбуватися виключно на рівні Президента Віктора Януковича та опозиції, що має повноваження від Всеукраїнського об’єднання “Майдан”. Що стосується технічних консультацій, вони можуть проходити, але вони повинні проходити без участі лідерів опозиції, а на рівні третіх осіб, що мають відповідні повноваження. Ми щойно на Раді «Майдану» затвердили мандат і людей, які будуть проводити ці технічні консультації. Але часу все менше й менше. Його практично немає”, - сказав Яценюк.

Він додав, що вимоги опозиції не змінилися, але тягнути з їхнім виконанням не можна. «Крайній строк був учора. Тому ми очікуємо приїзду нашої місії після технічних консультацій і оприлюднимо всі результати», - зауважив Яценюк.

Читайте такожГрупа з урегулювання політичної кризи хоче зустрітися з опозицією сьогодні - Герман

Як повідомляв УНІАН, 19 січня після Народного віча, що традиційно відбулось на Майдані, на вулиці Грушевського в центрі Києва почалися масові зіткнення між протестувальниками і міліцією. Причиною їх стала відмова правоохоронних органів пропустити мітингувальників до будівлі Верховної Ради. Зіткнення тривають і зараз.

Пізно ввечері того ж дня Янукович доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Андрію Клюєву створити робочу групу за участі представників Кабінету міністрів та Адміністрації Президента для розгляду питань з урегулювання політичної кризи. Янукович доручив провести зустріч учасників робочої групи з представниками опозиції у понеділок, 20 січня.

Народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман заявила, що робоча група хоче зустрітися з опозицією сьогодні, 20 січня. За її словами, до складу групи увійшли Клюєв, а також радник Президента Андрій Портнов та міністр юстиції Олена Лукаш.