СБУ радить росіянам зробити висновки

СБУ застосовуватиме санкції до будь-яких іноземців, які порушуватимуть порядок перебування на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора у Києві повідомив керівник відомства Ігор ДРІЖЧАНИЙ, відповідаючи на запитання журналістів, кому ще з російських громадян чи політиків буде заборонено в’їзд до України.

За його словами, СБУ не може оголошувати будь-кого “персоною нон-грата”, оскільки це термін, який застосовується виключно для представників дипломатичних представництв за певних обставин.

Втім, запевнив І.ДРІЖЧАНИЙ, «СБУ буде реагувати на будь-які порушення законодавства, яке визначає порядок перебування іноземців на території нашої держави. І у випадках, якщо будь-які іноземці, не тільки громадяни Росії, даватимуть підстави для застосування санкцій, безумовно, санкції будуть застосовані».

Таку свою позицію та позицію СБУ І.ДРІЖЧАНИЙ пояснив тим, що «ми всі маємо винести уроки із ситуації в Криму, із ситуації, яка була на кордоні з Молдовою. І висновок цей такий - цей закон є обов’язковим для всіх, а СБУ - як правоохоронний орган - буде забезпечувати його виконання».

Як повідомляв УНІАН, СБУ заборонила в`їзд в Україну віце-спікеру Держдуми РФ, лідеру ЛДПР Володимиру ЖИРИНОВСЬКОМУ, депутату Держдуми Костянтину ЗАТУЛІНУ і ще декільком громадянам Росії, які, зокрема, брали участь в акціях протесту проти проведення навчань під егідою НАТО у Феодосії.

СБУ мотивувала це рішення діями і вчинками цих людей, спрямованими на руйнування цілісності держави України.