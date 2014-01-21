Ситуація на Грушевського залишається спокійною

Як передає кореспондент УНІАН, проходить планова ротація бійців спецпідрозділу “Беркут”, проте їх кількість не змінилася.

Між мітингувальниками та правоохоронцями продовжують проводити службу священики, частина учасників акції вийшли за барикади та спілкуються з солдатами внутрішніх військ МВС, які стоять в перших рядах кордони міліції.

Також багато мітингувальники прибирають територію, прилеглу до стадіону “Динамо”.

Інші учасники акції готуються до можливих зіткнень, зокрема, збирають у купу каміння.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві, на вул. Грушевського, з 19 січня тривають сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Вранці 21 січня близько 7.00 кілька священиків прийшли на вулицю Грушевського, стали між бійцями спецпідрозділу «Беркут» і мітингувальниками і закликали їх припинити зіткнення.

В цей час обидві сторони припинили дії, прислухавшись до слів священиків.