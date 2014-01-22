Ранкові бої на Грушевського у День Соборності

У свою чергу, мітингувальники, яких відтіснили з вулиці Грушевського на Європейську площу, перегрупувалися та пішли в атаку на «Беркут» і відтіснили спецназівців на вихідну позицію за допомогою каменів, петард і «коктейлів Молотова».