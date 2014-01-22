Ранкові бої на Грушевського у День Соборності
12:20, 22 січня 2014Політика
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22 січня 8.10 ранку правоохоронні органи пішли на штурм на вулиці Грушевського, захопивши всю вулицю Грушевського та Європейську площу.
У свою чергу, мітингувальники, яких відтіснили з вулиці Грушевського на Європейську площу, перегрупувалися та пішли в атаку на «Беркут» і відтіснили спецназівців на вихідну позицію за допомогою каменів, петард і «коктейлів Молотова».
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