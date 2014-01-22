Парламент Криму заявляє, що кримчани не будуть жити в "бандерівській" Україні

У заяві Верховної Ради АРК говориться, що вся відповідальність за події в Києві лежить на лідерах опозиції, які в ультимативній формі висувають, на думку депутатів, незаконні вимоги, головною метою з яких є проведення дострокових виборів Президента України.

На думку депутатів Криму, "політичні маріонетки, використовуючи технології "кольорових" революцій, намагаються позбавити Україну та Автономну Республіку Крим майбутнього".

Крім цього, депутати повідомили, що не віддадуть Крим людям, які нібито прагнуть ціною розколу країни захопити владу в Україні.

"Кримчани ніколи не будуть брати участь у нелегітимних виборах, не визнають їх результати і не будуть жити в "бандерівській" Україні! Ми сповнені рішучості захистити історичний вибір, зроблений 23 роки тому на Всекримському референдумі з питання відтворення Автономної Республіки Крим!», - сказано в заяві.