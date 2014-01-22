Беркут провів другу хвилю атаки, захопив кілька людей і знову відступив
Після відходу на свої позиції спецназівці дочекалися, коли хвиля людей з Майдану знову підійде на Грушевського.
Коли мітингувальники почали наступати на правоохоронців, які зайняли оборону на вулиці Грушевського, з боку правоохоронців по мітингувальникам знову став вестися вогонь з газових і шумових гранат і стрілецької зброї гумовими кулями. У відповідь мітингувальники закидали спецназ “коктейлями Молотова”.
Через кілька хвилин бійці «Беркуту» знову перейшли в наступ і відтіснили мітингувальників до готелю “Дніпро” і до Хрещатика. Під час наступу були захоплені кілька активістів. Їх правоохоронці забрали до себе в тил.
На даний момент на Європейській площі горить купа з шин від автомобілів. Вся площа охоплена чорним димом. В небо піднімається стовп чорного диму.
Протистояння між правоохоронцями та мітингувальниками триває.