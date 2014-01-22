У Давосі вшанували загиблих у Києві

18:23, 22 січня 2014
Політика
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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі ушанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у сутичках в Україні

Давосський форум вшанував загиблих в Україні

Про це пишуть в Твіттері відразу декілька політиків і громадських діячів, які зараз перебувають у Давосі.

19 січня в Києві почалися сутички мітингувальників з правоохоронцями. Троє учасників акції загинули – двоє з них були застрелені.

Сутички тривають.

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