У Давосі вшанували загиблих у Києві

Про це пишуть в Твіттері відразу декілька політиків і громадських діячів, які зараз перебувають у Давосі.

19 січня в Києві почалися сутички мітингувальників з правоохоронцями. Троє учасників акції загинули – двоє з них були застрелені.

Сутички тривають.