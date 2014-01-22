Лідери опозиції розповіли про підсумки переговорів з Януковичем

Про це на Майдані заявили лідери опозиційних партій УДАР та ВО Свобода Віталій Кличко і Олег Тягнибок.

Зокрема, Кличко розповів, що опозиція не отримала відповіді на питання про можливість дострокових президентських виборів.

За його словами, питання відставки Кабміну може бути розглянуто владою тільки після зборів сесії Верховної Ради.

Також у владі готові розглянути питання скасування "законів 16 січня".

"Так, ми можемо поторгуватися, щоб скасувати ці закони", - сказав Кличко про позицію влади.

Крім того, він заявив, що "питання лідерства не стоїть", тому що він "не збирається змагатися".

Також лідер "Удару" закликав уникати кровопролиття.

Нагадаємо, сьогодні лідери опозиції протягом трьох годин зустрічалися з представниками влади, зокрема, Президентом України Віктором Януковичем.