Опозиція дала Януковичу добу для припинення кровопролиття

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк під час виступу на віче на Майдані Незалежності.

Він зазначив, що зараз є два шляхи: перший з яких – “зупинення кровопролиття, відповідальність всіх, хто вбивав людей і збереження життя кожної людини, яка є на цьому Майдані, і яка є в Україні”.

“На цей шлях у нас залишилося 24 години, - підкреслив Яценюк. Він наголосив , що “якщо цього шляху не буде, то скажу поро себе – я з ганьбою жити не буду, завтра підемо разом вперед. Якщо куля - в лоб, то куля - в лоб, але чесно, справедливо і сміливо”, - наголосив Яценюк.

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Він також додав, що “сьогодні боронимо Майдан”, і наголосив, що “зробить все для того, щоб кожна людина в Україні зберегла своє життя, щоб Україна збереглася як єдина держава”.

Яценюк також підкреслив: “У Віктора Януковича залишилося 24 години, приймайте рішення. Я рішення прийняв».