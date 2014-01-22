У КМДА повідомили про напад на телеканал "Київ"

Про такий факт повідомила прес-служба КМДА.

"22 січня 2014 року близько 19:00 невідомі особи захопили приміщення на вулиці Хрещатик, 5-В, в якому розташоване комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації "Телеканал "Київ"", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили співробітники телекомпанії, які на той момент знаходились у приміщенні, близько двадцяти осіб проникли до студійного комплексу телеканалу та почали руйнувати технічне оснащення.

В.о. голови КМДА Анатолій Голубченко звернувся до правоохоронних органів з проханням вжити всіх можливих заходів реагування відповідно до чинного законодавства.

Як відомо, міліція періодично розповідає про "мародерства та хуліганства" в столиці, натякаючи на активістів Євромайдану.

За останню добу натомість з’явилися повідомлення про хуліганські дії з боку молодиків характерної спортивної зовнішності, так званих "тітушок".