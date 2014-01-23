Під лікарнею швидкої допомоги відбулась сутичка з Беркутом

Автомайданівці не дозволяли силовикам забирати і відвозити в невідомому напрямку поранених активістів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат Леся Оробець.

Активістам вдалося витіснити беркутівців від Лікарні швидкої допомоги, написав у своєму Twitter народний депутат від опозиції Олександр Бригинець.

"Ми прибули на місце, але громада вже фактично вирішила всі проблеми - кілька сотень людей заблокували лікарню і прогнали "Беркут", - зазначив він.