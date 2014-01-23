Під лікарнею швидкої допомоги відбулась сутичка з Беркутом
02:23, 23 січня 2014Політика
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Під лікарнею швидкої допомоги на вул. Братиславській у Києві відбулась сутичка активістів Автомайдану з Беркутом.
Під Лікарнею швидкої допомоги сталося зіткнення з Беркутом
Автомайданівці не дозволяли силовикам забирати і відвозити в невідомому напрямку поранених активістів.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала народний депутат Леся Оробець.
Активістам вдалося витіснити беркутівців від Лікарні швидкої допомоги, написав у своєму Twitter народний депутат від опозиції Олександр Бригинець.
"Ми прибули на місце, але громада вже фактично вирішила всі проблеми - кілька сотень людей заблокували лікарню і прогнали "Беркут", - зазначив він.
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