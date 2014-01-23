Події в Україні є перевіркою на здатність мобілізації ЄС – євродепутат

Події в Україні є перевіркою на здатність мобілізації Європейського Союзу.

Про це заявив польський депутат Європейського парламенту Павел Коваль, передає телеканал "24".

Зараз, за його словами, потрібен політичний наступ глав ЄС.

Про готовність виступити посередником у переговорах між сторонами конфлікту в Україні уже повідомив голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі - міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркгальтер. Він також закликав учасників протистояння утриматися від насильства.

Колишній Президент Польщі Олександр Квасневський заявив, що ситуація в Україні може повністю вийти з-під контролю і мати надзвичайно трагічні наслідки не тільки для українців, а й для Євросоюзу.

Росія, своєю чергою, обурена “іноземним втручанням у внутрішні справи України”.