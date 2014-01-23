Двоє студентів університету ім. Карпенка-Карого - у СІЗО, четверо - під домашнім арештом

Як повідомляє «5 канал», судді розглядали справи до пізньої ночі.

В результаті - два місяці під домашнім арештом проведуть четверо затриманих – Вадим Ковальов, Андрій Котляр, Данило Окулов та Юрій Хробуст. Ще двоє – Олександр Шкрабак та Андрій Іванюк - на час слідства залишатимуться у СІЗО.

Студентам інкримуніють участь у заворушеннях в центрі столиці, хоча затримали їх в іншому районі міста - виключно через одяг, який видав у них євромайданівців. За звинуваченнями прокуратури, хлопцям загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За словами речника прокуратури Оболонського району Києва Костянтина Дяденка, «наразі ці особи підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 284 за активну участь у масових заворушеннях. Вказані особи приймали участь із застосуванням небезпечних предметів, бруківки , інших небезпечних предметів. Вказані події відбулися на вулиці Грушевського».

Водночас, адвокат Хробуста Руслан Радецький заявляє, що «свідчень, жодних доказів прокуратура не надала. Прокуратура посилається, що у нього була якась каска, там палка, але в рапорті чітко зазначено, що зазначена особа прямувала до Нижнього Валу і не приймала участі ніякої у побитті міліціонерів, киданні каменів, брущатки і таке подібне».

Народний депутат України Богдан Бенюк заявив, що, «виявляється, ця справа шита білими нитками. Тому то і прокуратура зробила велику натяжку у цій справі, і мені здається, що справа буде закрита. І слава Богу, щоб було так. І слідчі не мають ні з чого доказів взяти і тому все розвалюється».

Як повідомояв УНІАН, сімох студентів університету ім. Карпенка-Карого затримали 20 січня близько 5-ї ранку і доправили до Дніпровського райвідділу міліції. Студенти - актори, режисери, диктори. Спочатку правоохоронці узагалі заперечували їхню присутність там. Однак, після того, як біля відділку зібралися студенти, одного із затриманих - Остапа Вакулюка, випустили, невдовзі обіцяли випустити ще шістьох. Утім, пізно ввечері 20 січня стало відомо, що решту студентів перевели в СІЗО.

Перед цим одному із студентів знову викликали швидку допомогу, оскільки при затриманні йому завдали травми силовики, утім, медиків до затриманого так і не допустили. Адвокат Вакулюка каже, що студентів допитують у справі про масові заворушення, затримали їх на Подолі після того як ті верталися із Майдану Незалежності. У заворушеннях, за даними колег і адвокатів, студенти участі не брали.