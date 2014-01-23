Кошулинський знайшов виправдання відсутності Тягнибока на Грушевського
11:13, 23 січня 2014Політика
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Олега Тягнибока не було 19-го січня на Грушевського, тому що він не відповідав за цей фронт Майдану.
Кошулинський розказав про "фронти" Майдану / REUTERS
Про таке в ефірі «5 каналу» заявив заступник голови ВО «Свобода» Руслан Кошулинський.
«Кожен виконує свої функції, тут я тішуся за те, що між трьома лідерами завжди є згода і розподіл обов’язків: один стоїть на одній лінії, інший – на іншій, кожен тримає оборону зі своєї сторони», – заявив Кошулинський.
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