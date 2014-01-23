Роздягнений "Беркутом" активіст вже на Майдані

"Зараз йому надають медичну допомогу, незабаром він вийде на брифінг", - написав Парубій на своїй сторінці у Фейсбук.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 23 січня в інтернеті з'явилося відео, на якому бійці «Беркуту» фотографуються з роздягнений догола активістом.

Джерело «Вестей» серед харківських бійців МВС так прокоментував резонансний відеоролик:

"Цього п...а ми виловлювали два дні. Це один із найбільш влучних метальників. Він метав у нас коктейлі Молотова, і багато наших сильно постраждало. Ми його довго вичислювали і врешті-решт спіймали і роздягнули. Він у нас працював "сувеніром" для повчання іншим", - розповів "Вестям" джерело в лавах харківської міліції.

Нардеп Андрій Парубій повідомив, що хлопець, над яким знущаються на відео - доброволець з Четвертої козацької сотні. А звуть його Михайло Гаврилюк.

"Беркут" фотографує роздягненого на морозі активіста