МВС: Вербицький помер від переохолодження, а не від катувань

Смерть Юрія Вербицького, викраденого з Олександрівської лікарні Києва разом з Ігорем Луценком, «настала в результаті переохолодження», повідомив Радіо Свобода речник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Київській області Микола Жукович.

«Експерт повідомив, що смерть настала від переохолодження, а тілесні ушкодження, які отримала ця людина, не пов’язані зі смертю Юрія Вербицького», – сказав речник.

Він не уточнив, про які саме тілесні ушкодження йдеться, оскільки, за його словами, «переліку ушкоджень від судмедексперта ще не отримали».

Читайте такожЗавтра у Львові ховатимуть Юрія Вербицького

«На те і відкрите кримінальне провадження за фактом убивства, щоб ми у результаті оперативно-розшукових слідчих дій встановили осіб, які вивезли й викинули його на холод помирати. Для цього необхідно відтворити останні години життя, встановити, з ким він спілкувався, з ким він був, принаймні, намагатися встановити причини, чому саме його забрали і вивезли і чому йому зв’язували руки скотчем», – наголосив Микола Жукович.

На запитання Радіо Свобода про те, чи вже допитували у цій справі Ігоря Луценка, якого забрали разом з Юрієм Вербицьким, речник МВС у Київській області відповів: «...є протоколи допиту Ігоря Луценка, який давав свідчення у місті Києві, але тепер, коли у нас уже є факти й встановлено особу загиблого, то ми будемо ще опитувати Ігоря Луценка».

Речник обласної міліції також повідомив, що тіло львів’янина Юрія Вербицького уже віддали рідним.