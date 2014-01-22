Брат Юрія Вербицького упізнав знайдене під Борисполем тіло

Про це Радіо Свобода повідомила племінниця загиблого активіста. За її словами, щойно її батько – рідний брат Юрія Вербицького упізнав його тіло у морзі Борисполя.

Раніше речник головного управління МВС України у Київській області Микола Жукович повідомив Радіо Свобода, що тіло чоловіка, знайдене вранці 22 січня у лісосмузі біля села Гнідин Бориспільського району Київщини, зараз у морзі. Проводиться судово-медична експертиза для встановлення причин смерті.

Читайте такожУ Бориспільському районі, куди вивозили Луценка, знайшли два трупи зі слідами катувань«Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, насильницьких причин смерті не побачила й відправила тіло у морг для проведення судово-медичної експертизи. Але слідчими відкрито кримінальне провадження за статтею 115 частина 1 КК – «умисне вбивство», бо на одязі був знайдений скотч. Руки були не зв’язані. Це людина віком 40-45 років. Про ріст, довжину та колір волосся, колір очей, одяг я поки інформацією не володію», – сказав речник.

Він не уточнював, чи може бути ця людина Юрієм Вербицьким, якого викрали 21 січня з лікарні разом з громадським активістом Ігорем Луценком. За словами речника обласного управління МВС, «запросили на упізнання родичів», тому скоро це проясниться.