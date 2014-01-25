Янукович призначив Макеєнка головою КМДА

Президент Віктор Янукович призначив Володимир Макеєнко главою КМДА,

Янукович призначив Макеєнка головою КМДА Про це повідомляється на сайті Президента. Нардеп від Партії регіонів Володимир Макеєнко призначений главою Київської міської державної адміністрації. Відповідний указ №43 розміщено на сайті президента Віктора Януковича. Як повідомляв УНІАН, іншим указом Янукович звільнив Олександра Попова з посади голови КМДА. Макеєнко – народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР.

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