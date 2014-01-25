В Одесі голова облради відмовився почати сесію з хвилини мовчання

Голова Одеської обласної ради Микола Тиндюк відмовився почати сесію облради з хвилини мовчання на вшанування активістів, які загинули на столичному Майдані.

Як передає кореспондент УНІАН, пропозицію про те, що слід вшанувати пам`ять загиблих, вніс «з голосу» голова фракції «Батьківщина» в облраді Сергій Веселов. Тиндюк відповів, що не бачить ”сенсу робити це щоразу”.

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