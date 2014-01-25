В Ужгороді до мітингувальників вийшов голова Закарпатської ОДА

В Ужгороді до мітингувальників вийшов голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида.

Як передає кореспондент УНІАН, губернатор сказав, що активні дії в області зараз не є доречними, адже ситуація у краї стабільна. Він також запевнив, що вислухає будь-кого, тому запрошує кожного охочого до свого кабінету, де разом будуть шукати компроміси.

Крім того, він наголосив, що багатонаціональне Закарпаття завжди відзначалося толерантністю і попросив не забувати про це.

Потім Ледида передав мікрофон і запросив до слова всіх бажаючих.

Перед мітингом виступив нинішній міський голова Ужгорода Віктор Погорєлов та екс-мер Ужгорода Сергій Ратушняк. Останній заявив, що Україна має стати парламентською республікою.

До мікрофона також підійшов представник ВО“Свобода”, який заявив, що дії влади, які призвели до жертв – недопустимі й закликав продовжувати боротьбу.

Під час усіх цих коротких виступів не переставали звучати сирени автомобілів та били барабани. Кількість людей на акції протесту перед будівлею Закарпатської ОДА наразі сягає близько півтисячі.

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді о 14.00 розпочався мітинг, оголошений на сьогодні в мережі Фейсбук на сторінці «Євромайдан Ужгород».

Фактично на мітингу присутні свого роду два табори мітингувальників. Перший стоїть перед входом до будівлі Закарпатської облдержадміністрації. Вони тримають транспаранти за написами: «Закарпаття – за мир», «Ми проти розколу» і скандують «Львів - геть!».

Другий табір тримає прапори «Свободи» та Державні прапори України. Ці мітингувальники скандують «Банду – геть!». Обидві сторони свистять та намагаються перекричати одна одну, між ними стоїть кордон правоохоронців. Тут же знаходиться священик та журналісти.