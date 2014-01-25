Серед засуджених в Черкасах «за штурм Будинку рад» – президентський стипендіат

Щоправда, у Владислава є п’ять днів на апеляцію, повідомляє кореспондент "Прочерку" із зали суду.

Адвокат Тетяна Грачова намагалася довести, що студента-дизайнера з ІІІ курсу ЧДТУ, у якого видалено 2 метри кишок і частину шлунку, немає потреби тримати до суду в СІЗО, а достатньо домашнього арешту. Але суд не дослухався до прохання адвоката.

Владиславові, як і іншим фігурантам справи, інкримінують статтю 294 ч. 1 (масові заворушення, передбачено позбавлення волі на строк від 5 до 10 років) і статтю 341 ч. 2 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд, передбачено обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на такий самий строк).

"Того вечора Влад прочитав в Інтернеті про штурм Будинку рад і вирішив піти подивитися", – розповідає мама Владислава Олена.

Як пояснив на суді Владислав, він разом із друзями поспостерігав події навколо приміщення Будинку рад, після чого пішов викликати таксі додому, в Червону Слободу. Але згодом на прохання товариша зайшов за ним. По дорозі, на бульварі Шевченка між Головпоштамтом і ТРЦ «Любава», його затримали беркутівці.

Як твердить зі слів Владислава його мама, хлопця не били – тільки під час затримання він отримав удар кийком. Проте майже добу він не мав можливості повноцінно харчуватися, незважаючи на те, що йому за станом здоров’я показана дієта.

Депутат обласної ради Любов Майборода, яка була присутня на суді, пообіцяла, що боротиметься за свободу Владислава. Вона зауважила, що багато разів відвідувала черкаський СІЗО і вважає умови утримання там жахливими.

Намагався закликати суд до милосердя й присутній на засіданні священик УГКЦ отець Юліан Шеремета.

Сам же суддя Володимир Орленко, коментуючи низку винесених ним 25 січня рішень, зазначив, що є закони, які йому теж можуть не подобатися, але він мусить керуватися цими законами.

"Те, в чому звинувачують цих людей, – це тяжке кримінальне правопорушення. Проте не думайте, що всіх судять «під одну гребінку». Повірте, кожна справа розглядається індивідуально", – зазначив суддя.