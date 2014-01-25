Опозиція не прийняла пропозицій Януковича – Стець
22:18, 25 січня 2014Політика
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Опозиція не прийняла пропозицій Президента України Віктор Януковича.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав народний депутат Юрій Стець.
«Опозиція не прийняла пропозиції Віктора Януковича....», - написав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, по завершенню переговорів в Адміністрації Президента, прес-служба глави держави повідомила про домовленість Януковича та опозиції щодо кроків для виходу з політичної кризи. Серед іншого, Янукович запропонував лідеру фракції «Батьківшина» Арсенію Яценюку посаду прем’єра, а лідерові УДАРу Віталію Кличку - віце-прем`єра з гуманітарних питань.
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