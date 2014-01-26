ЗМІ: Весь чернігівський "Беркут" залишив Київ

Про це повідомив начальник чернігівського УМВС Олександр Михайлик під час зустрічі з журналістами 26 січня біля приміщення обласної адміністрації, передає місцеве видання ПіК.

Також Михайлик закликав громадян не підходити до будівлі адміністрації і не здійснювати спроб штурму.

Читайте такожРосійський спецназ сьогодні переодягнуть у Беркут та кинуть на Майдан - ПарубійКрім того, начальник міського УМВС заявив, що світло-шумові гранати вчора, 25 січня, під час штурму Чернігівської ОДА кидала не міліція.

«Від цих гранат постраждав мій заступник Литвишко. Хіба міліція могла їх кидати?», - сказав він.