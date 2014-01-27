В Ужгороді розпочався мітинг перед Закарпатською ОДА, по периметру будівлі стоять силовики

Як передає кореспондент УНІАН, незважаючи на заклики до місцевих жителів прийти сьогодні на 8.00 для блокування адмінбудівлі, наразі на площі Народній зібралося, за різними даними, від 200 до 300 активістів. Двері вони не блокують, бо по периметру стоять правоохоронці.

Мітингувальники поміж зведених вчора барикад з мішків із снігом встановили нові намети, серед них є й намети політичних партій, зокрема «УДАРу».

На одній із сторін барикад висять плакати іноземними мовами. Зокрема, на одному з них написано: «Angela Merkel! Wie viel Putin bezahlt?» («Ангела Меркель, скільки заплатив Путін?»). На сусідньому плакаті англійською мовою написано звернення до ЄС: «Скільки ще смертей потрібно, щоб ввести санкції проти Януковича?».

Як відзначають ЗМІ, барикади стали популярним місцем: впродовж неділі сюди масово приходили люди, робили фото, розглядали написи і розпитували про життя мітингувальників.

Є попередня інформація, що на сьогодні, 27 січня, на 14.00 оголошене Народне віче.

Читайте такожВ Ужгороді активісти встановлюють наметове містечко

Як повідомляв УНІАН, 25 січня в Ужгороді на заклик у мережі Фейсбук на сторінці «Євромайдан Ужгород» прийшли на мітинг представники свого роду двох таборів. Перші провели своє зібрання перед входом до будівлі Закарпатської ОДА з транспарантами: «Закарпаття – за мир», «Ми проти розколу» і скандували «Львів - геть!».

Другий табір тримав прапори «Свободи» та Державні прапори України і скандував «Банду – геть!». Обидві сторони свистіли, намагалися перекричати одна одну, між ними стояв кордон правоохоронців.

Пізніше на площі Народній активісти під прапорами ВО «Свобода» почали встановлювати наметове містечко.

Група мітингувальників під ОДА заявила, що серед протестуючих, які встановлюють намети, дуже мало закарпатців. За їхніми словами, там в основному ”екстремісти-свободівці”, спеціально привезені зі Львова та Івано-Франківська”.

У свою чергу люди під прапорами «Свободи» заявили, що протилежний табір – це чиновники, які зібралися з усієї області.

На офіційній сторінці «Євромайдан Ужгород» вчора було розміщено оголошення про проведення 27 січня з 8.00 блокування будівлі Закарпатської ОДА, щоб не допустити в приміщення її працівників та керівництво.