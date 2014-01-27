ЗМІ: У Кабміні проходить закрите засідання щодо ситуації в Україні
11:58, 27 січня 2014Політика
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У Кабміні проходить засідання за закритими дверима щодо ситуації в Україні
За інформацією ЗМІ, в Кабміні проходить секретне засідання
У Кабінеті міністрів проходить закрите засідання щодо ситуації в Україні.
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої джерела в уряді.
За даними видання, про ситуацію в країні главі уряду Миколі Азарову доповість заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк.
«Глава МВС Віталій Захарченко з невідомих причин до Азарова не з'явився», - зазначає ZN.UA.
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Як повідомило джерело, Азаров, відкриваючи засідання, поставив вимогу, щоб у залі залишилися лише ті міністри, які мають доступ до секретних і цілковито таємних даних .
Засідання триває без сторонніх очей за закритими дверима.
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