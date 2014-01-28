Анонім, який повідомив про "мінування" ДніпроГЕСу, вимагав, щоб міліція звільнила будівлю ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник штабу ГУ МВС України в Запорізькій області Олег Курочкин, відповідаючи на питання журналістів.

«Дзвонила, видно, одна людина. Особа його поки не встановлена. І він дійсно вимагав, що б міліція звільнила будівлю облдержадміністрації», - розповів Курочкин.

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Він також відзначив, що всі повідомлення про мінування виявилися помилковими.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня близько 20.40 в Запоріжжі міліція одержала анонімні повідомлення про мінування ДніпроГЕСу і двох супермаркетів: «Ашан» і «Нова лінія». На місця можливих подій виїхали співробітники міліції і вибухотехніки, залучалися кінологічні служби.

Приблизно в цей же час на площі перед будівлею Запорізької ОДА участиники мітингу, що вимагав люстрації центральної і місцевої влади, після невдалої спроби потрапити в будівлю ЗОДА, проводили пікет.

Близько 21.10 співробітники міліції, за спинами яких, за словами учасників Майдану, йшли люди спортивного вигляду в цивільному з палицями, витіснили людей з площі. За даними запорізьких ЗМІ, багато громадян, у тому числі і журналісти, були при цьому побиті і затримані. Тих, хто зміг втекти, силовики відловлювали в дворах.

Згідно з даними міліції, в результаті сутичок постраждали 12 чоловік, затримані - 46.