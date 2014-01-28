До Верховної Ради прибули Кравчук, Кучма та Ющенко

У Верховну Раду України прибули колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко

Як передає кореспондент УНІАН, вони розмістилися у так званій судовій ложі, яка розташована зліва від президії парламенту. Читайте такожВР сьогодні на сесії розгляне тільки одне питання Позачергове засідання ВР не розпочалося.

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