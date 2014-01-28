Бжезінський застеріг Росію від підтримки репресій в Україні
10:47, 28 січня 2014Політика
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Підтримка російською владою репресій в Україні загрожує Росії катастрофою
Бжезінський застеріг Росію / aspeninstitute.org
Про це заявив політолог, колишній радник у справах національної безпеки президента США Джімі Картера Збігнєв Бжезінський.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Росіяни прокиньтеся! Підтримувані Росією репресії в Україні в кінцевому підсумку призведуть до катастрофи у самій Росії", - зазначив Бжезінський.
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