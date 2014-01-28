Бжезінський застеріг Росію від підтримки репресій в Україні

10:47, 28 січня 2014
Політика
0 0

Підтримка російською владою репресій в Україні загрожує Росії катастрофою

Бжезінський застеріг Росію

Про це заявив політолог, колишній радник у справах національної безпеки президента США Джімі Картера Збігнєв Бжезінський.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Росіяни прокиньтеся! Підтримувані Росією репресії в Україні в кінцевому підсумку призведуть до катастрофи у самій Росії", - зазначив Бжезінський.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter