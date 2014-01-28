В Українському домі активісти облаштовують побут і збирають теплий одяг

На першому поверсі захопленого Українського дому, крім штабу Автомайдану, розташовано штаб УНА-УНСО і окремо знаходяться ветерани війни в Афганістані.

Активісти продовжують збір теплого одягу і пропонують його всім бажаючим.

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Також на цокольному поверсі з'явився хірургічний кабінет.

Люди продовжують обігріватися в будівлі і курсують у напрямку барикад на вулиці Грушевського.