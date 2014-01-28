На барикадах Києва зберігається спокійна обстановка

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на вулиці Грушевського перебуває близько 3-4 тисяч людей. Вони не вдаються до якихось активних дій.

Зі сторони міліції у гучномовець постійно закликають “не вдаватись до провокацій”, “не порушувати законності”.

У відповідь на це мітингувльники скандують: “Слава Україні!” та “Банду геть!”.

Читайте такожМіж протестувальниками та Беркутом знову встали жінки та священикиНі міліція, ні мітингувальники не вдаються до якихось активних дій.

Обстановка в цілому спокійна.

На верхній барикаді по вулиці Інститутській, яка збудована близько верхнього виходу станції метро “Хрещатик”, також зберігається в цілому спокійна обстановка.

Проте, з боку Верховної Ради до пропускного пункту на барикаді час від часу підходять молодики, які самі представляються, що вони є учасниками Антимайдану, і заявляють, що хочуть пройти просто на Майдан і подивитись, що там відбувається.

Захисники барикади вступають з ними у перемовини і, в залежності від налаштованості учасників Антимайдану, приймають рішення пропускати їх чи ні.

Читайте такожВ Українському домі активісти облаштовують побут і збирають теплий одягЯкихось безпосередніх сутичок між учасниками Антимайдану та охоронцями барикади кореспондент УНІАН не зафіксував.

На барикадах на вулиці Городецького теж зберігається спокійна обстановка, перехожих на вулиці практично немає.

Як передає кореспондент УНІАН, більшість магазинів та офісів закрито, як на вулиці Городецького, так і на площі перед Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка.

Територія перед останньою барикадою на вулиці Городецького повністю залита водою і стала ковзанкою.

Двері до будівлі Міністерства юстиції України наглухо закриті, проте з усіх освітлених вікон видно, що там працюють люди.

Читайте такожАктивістів Спільної справи змусили піти з будівлі Міністерства юстиціїЯк повідомлялося, активісти руху "Спільна справа" пізно увечері 26 січня зайняли одну з будівель Міністерства юстиції, яка знаходиться у Києві на вулиці Городецького,13.

Після цього міністр юстиції Олена Лукаш, яка входить до групи переговорників від влади, заявила: якщо протягом півгодини не звільнять міністерство, то вона звертатиметься до РНБО з вимогою ініціювати введення надзвичайного стану.

27 січня у другій половині дня протестувальники залишили приміщення Мін’юсту.

За словами представників самооборони, вони змусили активістів «Спільної справи» залишити будівлю міністерства.