Азаров написав прощального листа своїм друзям у Facebook

Про це він паписал на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую вам за слова підтримки і розуміння того, чим викликане моє рішення. Для мене дійсно амбіції ніколи не стояли на першому місці. Коли я був Прем'єр-міністром, я чесно працював на благо України, але вважаю, що якщо в дану хвилину заради єдності країни, її благополуччя, миру і злагоди необхідна моя відставка, то заради цього я й прийняв таке рішення", - написав Азаров.

Він зазначив, що був одним з засновників Партії Регіонів, але, перебуваючи на посаді прем'єр-міністра, він не мав можливості в повній мірі виконувати обов'язки голови партії.

"Це велика і відповідальна партія. У ній величезна кількість чесних і чудових людей. Сподіваюся, що мої знання і досвід допоможуть розвитку цієї важливої політичної сили України", - йдеться у повідомленні.

"Партія Регіонів завжди була, є і буде стабілізуючою силою, спрямованої на модернізацію країни. І я буду віддавати цьому всі свої сили", - підкреслив Азаров.