Тимошенко: Відставка Азарова є першим реальним результатом боротьби людей

Про це йдеться у зверненні екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до народу України, оприлюдненому прес-службою ВО «Батьківщина».

«Те, що сьогодні Микола Азаров подав у відставку, та було скасовано частину диктаторських законів, - не є каяттям влади або перемогою опозиції. Це є перший реальний результат боротьби людей, які вийшли на всі майдани України та світу і почали брати владу в свої руки. Перемога, яку Майдан виборов сьогодні, є першим успішним кроком. Але цього недостатньо…», - зазначила Тимошенко.

Вона закликала українців не зупинятися у боротьбі з владою до її повного «перезавантаження».

«Якщо ви зараз не звільните Україну від диктатури, потім це буде зробити майже неможливо», - наголосила Тимошенко у зверненні до українців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, Президент України Віктор Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра України Миколи Азарова й усього складу уряду.

Сьогодні ж Верховна Рада скасувала 9 законів, ухвалених 16 січня 2014 року, що обмежували права і свободи громадян, і які викликали ескалацію напруги в суспільстві, що призвело до людських жертв.