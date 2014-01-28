Будівлю Дніпропетровської ОДА обнесено колючим дротом

Як передає кореспондент УНІАН, секції загорожі покриті солідолом. Всередині двору біля бочок гріються співробітники міліції в повному обмундируванні.

По обидва боки від будівель ОДА та облради, які розташовані одна навпроти одної, збудовано снігові барикади вище людського зросту.

Співробітники правоохоронних органів, яких більш як 100 осіб, у повному обмундируванні, несуть цілодобову вахту.

Прилегла до ОДА вулиця Комсомольська перекрита.

Поруч з ОДА представники Партії регіонів розбили наметове містечко, в якому гріються учасники безстрокової акції на підтримку Президента. Безстрокову акцію оголосив 27 січня голова облради Євген Удод.

У прес-службі територіального управління ДСНС у Дніпропетровській області повідомили, що намети для обігріву людей встановлено біля ОДА за наказом начальника Ігоря Романюка.

«Ми встановили 2 намети, тому що йде зниження температури, а в ОДА велике скупчення людей», - заявляють у прес-службі відомства.

Поруч з наметами встановлено дві польові кухні.

Сьогодні в акції взяли участь близько 200 працівників бюджетної сфери.

Протягом дня в парку, розташованому біля ОДА, прогулюються групки молодих людей спортивної зовнішності.