У Білорусі поховали Михайла Жизневского
Увечері 28 січня на цвинтарі біля селища Прапор Праці під Гомелем поховали Михайла Жизневського - громадянина Білорусі, вбитого 22 січня у Києві на вулиці Грушевського під час сутичок активістів Євромайдану з силовиками
Труну з тілом Жизневського доставили до місця поховання майже з восьмигодинним запізненням - у 19:45, передає "Белапан".
Як пояснив батько загиблого, це було викликане складними погодними умовами в дорозі, затримкою на кордоні, а також заходами безпеки, які вжили українські друзі Жизневського, щоб уникнути переслідування з боку спецслужб. Крім того, в Києві було складно оформити документи на вивезення тіла.
Батько активіста висловив сумнів, що влада знайде винних у вбивстві. Він припускає, що сина вбив снайпер.
На похороні були присутні також мати і сестра Жизневського, представники громадянського суспільства і політичних партій, які прийшли з українськими та біло-червоно-білими прапорами, а також журналісти недержавних ЗМІ. Відспівування провів відомий православний священик Леонід Акалович. Перед похованням труну накрили біло-червоно-білим прапором.