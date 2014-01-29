У Білорусі поховали Михайла Жизневского

Труну з тілом Жизневського доставили до місця поховання майже з восьмигодинним запізненням - у 19:45, передає "Белапан".

Як пояснив батько загиблого, це було викликане складними погодними умовами в дорозі, затримкою на кордоні, а також заходами безпеки, які вжили українські друзі Жизневського, щоб уникнути переслідування з боку спецслужб. Крім того, в Києві було складно оформити документи на вивезення тіла.

Батько активіста висловив сумнів, що влада знайде винних у вбивстві. Він припускає, що сина вбив снайпер.

На похороні були присутні також мати і сестра Жизневського, представники громадянського суспільства і політичних партій, які прийшли з українськими та біло-червоно-білими прапорами, а також журналісти недержавних ЗМІ. Відспівування провів відомий православний священик Леонід Акалович. Перед похованням труну накрили біло-червоно-білим прапором.