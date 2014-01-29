Сьогодні Рада може розглянути питання амністії

Засідання розпочнеться об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня за рішення продовжити роботу позачергової сесії проголосували 368 із 401 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Читайте такожРада скасувала більшість диктаторських законів 16 січняГолова Верховної Ради Володимир Рибак зазначив, що переговори між представниками влади та опозиції тривають, «вони є непрості, тому що і дуже непрості питання – питання амністії».

28 січня народні депутати скасували 9 законів – зокрема тих, що були ухвалені підняттям рук 16 січня та викликали збурення в суспільстві.

Замість них були прийняті чотири інші, які стосувалися, зокрема, оподаткування імпорту газу, заперечення злочинів фашизму та руйнування пам’ятників.