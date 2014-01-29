Сьогодні Рада може розглянути питання амністії
Сьогодні продовжиться робота позачергової сесії Верховної Ради України сьомого скликання
Засідання розпочнеться об 11.00.
Як повідомляв УНІАН, 28 січня за рішення продовжити роботу позачергової сесії проголосували 368 із 401 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.
Читайте такожРада скасувала більшість диктаторських законів 16 січняГолова Верховної Ради Володимир Рибак зазначив, що переговори між представниками влади та опозиції тривають, «вони є непрості, тому що і дуже непрості питання – питання амністії».
28 січня народні депутати скасували 9 законів – зокрема тих, що були ухвалені підняттям рук 16 січня та викликали збурення в суспільстві.
Замість них були прийняті чотири інші, які стосувалися, зокрема, оподаткування імпорту газу, заперечення злочинів фашизму та руйнування пам’ятників.