Кравчук наголошує, що Україна - на межі громадянської війни

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи з трибуни Верховної Ради України.

Він наголосив, що сьогодні ситуація в Україні «драматична». «Весь світ визнає і Україна визнає, що держава знаходиться на межі громадянської війни. В Україні - двовладдя, в Україні іде фактично повстання», - підкреслив Кравчук.

Читайте такожКравчук назвав Народні ради, що створюються в областях, стихійними і нелегітимними За його словами, дуже швидко мирні акції переросли «в повстання, бо коли захоплюється влада, а це факт, коли валиться влада і органи влади, визначені Конституцією, звільняються стихійно від виконання своїх обов’язків, ясна справа, що це є повалення влади, це є просто революція».

Читайте такожКучма: Надзвичайний стан призведе до великої кровіКравчук підкреслив, що в цій драматичній ситуації необхідно «дуже відповідально поставитися до України». Він підкреслив, що в цій ситуації необхідно домовлятися владі і опозиції. За його словами, першим кроком на шляху таких домовленостей є скасування законів, які були ухвалені 16 січня.