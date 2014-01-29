Євродепутат Брок: Затриманих активістів Євромайдану необхідно звільнити

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

«Ми б хотіли мати таку ситуацію, в якій свобода слова є можливою, свобода мирних зібрань є можливою, а порушення прав людини, катування, вбивства, викрадення людей були б неможливі, до чого вдається уряд. Тому ми не розуміємо, чому з приводу амністії потрібно проводити ще якісь переговори. Людей просто потрібно звільнити», - сказав Брок.

За його словами, кожен громадянин України повинен мати право висловлювати свою думку і не боятися, що за це з ним щось зроблять.

«Ми хотіли б підтримати таку політику», - сказав Брок.

Він позитивно оцінив, що 28 січня Верховна Рада скасувала недемократичні закони від 16 січня. «Але ми знаємо, що поки це не підписано Президентом, ми знаємо, що досі ведуться переговори про закон про амністію, і цей закон супроводжується умовами, які ускладнюють можливості для людей висловлювати свою точку зору», - сказав Брок.