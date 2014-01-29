Мережа гіпермаркетів «Епіцентр» заявила про єдність з народом

Раніше деякі гіпермаркети мережі, зокрема у Львові, стали об’єктами пікетів активістів ініціативи «Економічний бойкот регіоналів». Нагадаємо, співвласницяею мережі гіпермаркетів є секретар Київради Галина Герега.

У своїй заяві, надісланій на адресу ZAXID.NET, "Епіцентр К" висловлює співчуття рідним та близьким загиблих у масових сутичках у Києві.

Разом з тим компанія засудила будь-яке застосування сили і знущань над людьми, наголосивши, що стоїть на стороні народу.

Нагадаємо, раніше деякі гіпермаркети мережі, зокрема у Львові, стали об’єктами пікетів активістів ініціативи «Економічний бойкот регіоналів». Керівництво компанії у Львові не протидіяло проведенню цих пікетів.